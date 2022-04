Voix des cathédrales Institut français de Londres Catégorie d’évènement: Grand Londres

Voix des cathédrales Institut français de Londres, 14 avril 2022, . Voix des cathédrales

Institut français de Londres, le jeudi 14 avril à 19:30

A partir de la fin du XIIe siècle et pour la première fois dans l’histoire de la musique, un lieu de création musicale émerge, lieu primordial servant de modèle pour tout le monde chrétien : la cathédrale Notre-Dame de Paris. Si l’on continue à y célébrer comme ailleurs les liturgies au son des mélodies du chant grégorien, les chantres et chanoines de la cathédrale parisienne développent à partir des années 1170 de nouveaux styles qu’on appelle aujourd’hui l’École de Notre-Dame. Vivabiancaluna Biffi : chant, vièle à archet Christel Boiron : chant Brigitte Lesne : chant, harpe-psaltérion Et Diabolus in musica – trio vocal masculin Concert avec Diabolus in musica Institut français de Londres 17 Queensberry Place, London SW7 2DT Brompton Grand Londres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T19:30:00 2022-04-14T20:30:00

