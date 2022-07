Voix de Russie et d’Ukraine Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Voix de Russie et d'Ukraine Villeneuve-sur-Lot, 2 août 2022

2022-08-02 20:30:00

Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot 14 14 EUR Concert pour la paix.

Liturgie, chœurs orthodoxes et chants traditionnels d’Ukraine et de Russie par l’ensemble Vocal « Khutoretskaya Consort » de Saint-Pétersbourg avec à la basse ukrainienne Volodymyr GOMBA. Concert pour la paix.

