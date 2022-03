Voix de Fête | Didier Super • Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois Post Tenebras Rock, 19 mars 2022, Genève.

Post Tenebras Rock, le samedi 19 mars à 21:00

Dans le cadre du Festival Voix de Fête ————————————– PTR L’Usine | Tarif : De 23.- à 35.- ### Didier Super Tenez-vous prêt pour ce show irrévérencieux à la sauce Didier Super ! Comédien, humoriste, chanteur et musicien, cet artiste adepte du 72e degré rejette volontairement toute notion de bon goût, et c’est assumé. Chansons virulentes aux textes corrosifs, Didier Super se moque de l’avis des autres et ça fait du bien ! Être politiquement correct ? Chanter juste ? Être un produit marketing du show-business ? Didier Super s’en fout et vous emmerde ! Un rire parfois gêné certes, mais tellement libérateur ! ### Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois Paroliers hors pair, les PCGB ne se lassent pas de développer de nouvelles facettes à leurs personnalités musicales. C’est donc avec empressement qu’ils ont accepté la proposition de Post Tenebras Rock et du festival Voix de Fête de créer un spectacle original, qui réunira les fans de rock exubérant et le public de la chanson française, dans un joyeux bordel plein d’humour et de maîtrise. De la bière, de la sueur et de la distorsion, bref, du rock‘n’roll … de bleu ! Toutes les infos sur [www.voixdefete.com](http://www.voixdefete.com)

Post Tenebras Rock Place des Volontaires 4 1204 Genève Genève Jonction



2022-03-19T21:00:00 2022-03-19T23:59:00