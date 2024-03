Voix de femmes autochtones : Rencontre avec Carole Labarre et Virginia Pésémapeo Bordeleau Centre culturel canadien Paris, lundi 18 mars 2024.

Voix de femmes autochtones : Rencontre avec Carole Labarre et Virginia Pésémapeo Bordeleau Rejoignez-nous pour une rencontre autour de récits de femmes autochtones : un regard croisé entre l’autrice innue Carole Labarre et la romancière métisse crie Virginia Pésémapeo Bordeleau. Lundi 18 mars, 20h00 Centre culturel canadien Gratuit sur inscription

Début : 2024-03-18T20:00:00+01:00 – 2024-03-18T21:30:00+01:00

Carole Labarre s’inspire de l’histoire de son peuple et cherche, par son écriture et sa poésie, à sublimer sa culture et à donner la parole aux Aînés. Son premier roman L’or des mélèzes (éd. Mémoire d’encrier, 2023) dresse une série de portraits à l’écriture épurée, de moments de vie et d’instantanés lumineux et poignants à travers l’histoire de sa communauté, de sa famille et de son aînée Pishimuss.

Virginia Pésémapeo Bordeleau construit une œuvre littéraire sensible dans laquelle famille et territoire, animaux mythiques et plantes et rochers forment un monde organique, chargé d’une énergie sans cesse renouvelée : des livres puissants, tendres et lumineux où il est aussi question de rencontres, d’altérité, de désir et d’avenir.

Carole Labarre est originaire de la communauté innue de Pessamit sur la Côte-Nord du Québec. Finaliste au Prix littéraire du Gouverneur général 2023, son roman L’or des mélèzes a également remporté le prix canadien Voix autochtone 2023, le Prix littéraire Myriam Caron 2023, en plus de se démarquer sur la scène internationale en tant que finaliste au Prix Senghor du 1er roman francophone et francophile 2023. Elle s’est également vu décerner le Prix d’excellence Arts et culture innus 2023 et est actuellement en lice au prix du Rendez-vous du premier roman, édition 2023-2024.

Métisse crie, née aux Rapides-des-Cèdres, Virginia Pésémapeo Bordeleau est peintre et romancière. Elle a publié Ourse bleue (roman – La Pleine lune, 2007 ; Dépaysage, 2024), De rouge et de blanc (poésie – Mémoire d’encrier, 2012), L’amant du lac (roman érotique – Mémoire d’encrier, 2013) et L’enfant hiver (roman – Mémoire d’encrier, 2014).

Cette rencontre sera animée par Marie Jouvin, journaliste pour Lire Magazine et fondatrice du blog Trouble Bibliomane. Elle sera suivie par une séance de ventes et de signatures assurée par la Librairie du Québec à Paris.

En collaboration avec les éditions Mémoire d’encrier et en regard du festival Paroles Autochtones à Nantes.

