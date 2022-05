Voix croisées Marseille 4e Arrondissement, 14 mai 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Voix croisées La Maison du Chant 49 Rue Chape Marseille 4e Arrondissement

2022-05-14 – 2022-05-14 La Maison du Chant 49 Rue Chape

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La Maraude Mentalité Virage Depé est un rassemblement de supporters marseillais solidaires et humanistes qui souhaitent faire du bien à leur ville et à ses habitants qu’ils aiment tant. Ainsi, cela fait deux ans qu’ils distribuent des repas, des vêtements chauds et d’autres objets nécessaires à la survie des personnes les plus démunies de Marseille. Des maraudes hebdomadaires sont mises en place ainsi que des récoltes de dons, la confection des repas, et l’organisation des colis alimentaires.



Ce 14 mai, nous organisons la seconde édition du concert caritatif pour la Maraude.

Cette fois-ci : 2 horaires : une à 18h et une à 20h30, deux concerts différents



Voici la programmation, nous accueillons à 18h les chœurs de :

– Lise et leurs chants populaires pour femmes

– Muriel et leurs chants polyphoniques corses

– Déborah et son groupe Injabulo



Puis à 20h30 les chœurs de :

– Le petit chœur de la MDC et leurs chants divers

– Le groupe de chants réunionnais : le Ker Maloya

– Le groupe de Kalliroi : Tragoudo



Tous les bénéfices de cet évènement seront reversé à la MMVDP. Le prix d’entrée est donc libre et vous pouvez faire des dons de denrées alimentaires non périssables sur place. (Pâtes, riz, conserves, produits hygiéniques, couches et lait pour bébé…)



Merci pour d’avance pour votre solidarité et au plaisir de partagé ensemble une soirée musicale, joyeuse et solidaire.

