Voix Basques/Russes et d’Ukraine : Concert pour la paix Bayonne, 7 août 2022, Bayonne.

Voix Basques/Russes et d’Ukraine : Concert pour la paix

Avenue de Béarn Eglise Sainte-Croix Bayonne Pyrénées-Atlantiques

2022-08-07 18:00:00 – 2022-08-07







L’Ensemble Vocal « KHUTORETSKAYA CONSORT » de Saint-Pétersbourg

Yulia KHUTORETSKAYA, direction

Le Chœur d’Hommes Basque Anaiki. Jean-Marie Guezala, direction

Avec la basse ukrainienne Volodymyr GOMBA

Et Peio IRIGOYEN, instruments traditionnels basque

Chants sacrés basques, liturgie et chœurs orthodoxes russes et ukrainiens,

chants traditionnels du Pays Basque, d’Ukraine et de Russie.

+33 5 59 46 09 00



