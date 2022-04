Voix au Chapitre libre à la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil, 21 avril 2022, Neuville-sous-Montreuil.

Voix au Chapitre libre à la Chartreuse 1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil

2022-04-21 – 2022-04-21

1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais

Neuville-sous-Montreuil Voix au Chapitre Libre

Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil

Jeudi 24 avril de 19h à 21h

—————————–

Une soirée autour de la parole et du partage de savoirs : la parole que l’on reçoit, la parole que l’on donne, la parole que l’on joue. Les savoirs qui nous passionnent, qui nous questionnent, qui nous enrichissent, qui nous complètent.

Une rencontre pour parler, écouter, discuter, palabrer, échanger…

Lors d’une Voix au Chapitre Libre, ce sont les participants eux-mêmes qui prennent la parole à tour de rôle, de 5 à 15 mn, ou plus, sur un sujet de leur choix.

——————————

A partir de 19h – Buffet dinatoire pour échanger

Tarif : 10€ palabres et buffet avec boisson.

association@lachartreusedeneuville.org +33 3 21 06 56 97 http://www.lachartreusedeneuville.org/

Voix au Chapitre Libre

Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil

Jeudi 24 avril de 19h à 21h

—————————–

Une soirée autour de la parole et du partage de savoirs : la parole que l’on reçoit, la parole que l’on donne, la parole que l’on joue. Les savoirs qui nous passionnent, qui nous questionnent, qui nous enrichissent, qui nous complètent.

Une rencontre pour parler, écouter, discuter, palabrer, échanger…

Lors d’une Voix au Chapitre Libre, ce sont les participants eux-mêmes qui prennent la parole à tour de rôle, de 5 à 15 mn, ou plus, sur un sujet de leur choix.

——————————

A partir de 19h – Buffet dinatoire pour échanger

Tarif : 10€ palabres et buffet avec boisson.

1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil

dernière mise à jour : 2022-04-12 par