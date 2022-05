Voitures Anciennes du Teuf-Teuf au site gallo-romain de Vieux Poitiers Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Vienne

Voitures Anciennes du Teuf-Teuf au site gallo-romain de Vieux Poitiers Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers, 4 septembre 2022, Naintré. Voitures Anciennes du Teuf-Teuf au site gallo-romain de Vieux Poitiers

Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers, le dimanche 4 septembre à 11:30

présentation de voitures anciennes du Teuf Teuf Club de Scorbé-Clairvaux avec une exposition “les Chars Romains” créée par l’association.

entrée libre

présentation de voitures anciennes et exposition sur les “Chars Romains” Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Rue des Berthons 86530 Naintré Naintré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-04T11:30:00 2022-09-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Adresse Rue des Berthons 86530 Naintré Ville Naintré lieuville Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Naintré Departement Vienne

Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Naintré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naintre/

Voitures Anciennes du Teuf-Teuf au site gallo-romain de Vieux Poitiers Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers 2022-09-04 was last modified: by Voitures Anciennes du Teuf-Teuf au site gallo-romain de Vieux Poitiers Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers 4 septembre 2022 Naintré Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Naintré

Naintré Vienne