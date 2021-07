Rostrenen Rostrenen Côtes-d'Armor, Rostrenen Voitures américaines, hot rod, custom | Exposition Rostrenen Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen

Voitures américaines, hot rod, custom | Exposition Rostrenen, 21 août 2021-21 août 2021, Rostrenen. Voitures américaines, hot rod, custom | Exposition 2021-08-21 15:30:00 – 2021-08-21

Rostrenen Côtes d’Armor Organisée par le club Early Birds Car Club. Exposition de voitures américaines classiques (années 1940 à 1960), américaines custom (modifiées esthétiquement), hot rod (véhicules des années 1920 / 1930 modifiés mécaniquement et allégés afin d’augmenter leur aérodynamisme).

A découvrir Place du bourg Coz et dans le centre-ville de Rostrenen.

De 15h30 à 18h. Dans la journée, les Early Birds Car Club se baladeront en cruisin’ à travers la campagne du Kreiz Breizh entre Trémargat et Rostrenen. En partenariat avec la municipalité, l’UCAR et l’Office de Tourisme. +33 7 87 96 52 84 Organisée par le club Early Birds Car Club. Exposition de voitures américaines classiques (années 1940 à 1960), américaines custom (modifiées esthétiquement), hot rod (véhicules des années 1920 / 1930 modifiés mécaniquement et allégés afin d’augmenter leur aérodynamisme).

A découvrir Place du bourg Coz et dans le centre-ville de Rostrenen.

De 15h30 à 18h. Dans la journée, les Early Birds Car Club se baladeront en cruisin’ à travers la campagne du Kreiz Breizh entre Trémargat et Rostrenen. En partenariat avec la municipalité, l’UCAR et l’Office de Tourisme. dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Rostrenen Autres Lieu Rostrenen Adresse Ville Rostrenen lieuville 48.2368#-3.31107