Portes ouvertes de l’atelier de sculptures Voisines (89260) Voisines Catégories d’Évènement: Voisines

Yonne

Portes ouvertes de l’atelier de sculptures Voisines (89260), 31 mars 2023, Voisines. Portes ouvertes de l’atelier de sculptures 31 mars – 2 avril Voisines (89260) Après des études d’art mural (74-77) à l’école des métiers d’art rue Olivier de Serre à Paris, j’ai répondu à des commandes publiques: bas relief en terre, peintures murales, jeux d’enfants dans des squares.

Mon dernier projet réalisé suite à un concours sont les barrières de l’Hotel de Police de Sens : laçage en acier galvanisé. Ces différents travaux devaient répondre à des contraintes (lieux, utilisateurs, matériaux, sécurité).

Depuis 1996, je suis dans mon atelier/laboratoire ou s’associent librement et dans le désordre, l’imaginaire, l’émotion, des réactions, des ratés, des mises en danger, humour, ironie. Au fil du temps qui passe, mon atelier, aux dires de certain prend des allures de CABINET DE CURIOSITES.

Venez visiter mon atelier. Il est plein comme un oeuf bien fécondé,car le travail se poursuit dans la douleur parfois, mais surtout dans la « joie et la bonne humeur » Voisines (89260) 5 place de la chapelle Voisines 89260 Voisines 89260 Dervallières – Zola Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « mireille.citron@free.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://maellacitron.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0621719696 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T11:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 sculpture bois petite partie d’atelier maella citron copyright

Détails Catégories d’Évènement: Voisines, Yonne Autres Lieu Voisines (89260) Adresse 5 place de la chapelle Voisines 89260 Ville Voisines Departement Yonne Lieu Ville Voisines (89260) Voisines

Voisines (89260) Voisines Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/voisines/

Portes ouvertes de l’atelier de sculptures Voisines (89260) 2023-03-31 was last modified: by Portes ouvertes de l’atelier de sculptures Voisines (89260) Voisines (89260) 31 mars 2023 Voisines Voisines (89260) Voisines

Voisines Yonne