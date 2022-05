Voisinade information Espace 3 Rivières,place de l’Eglise 86320 persac, 20 mai 2022, Persac.

Espace 3 Rivières, place de l’Eglise 86320 persac, le vendredi 20 mai à 19:00

Un tiers lieu ! quésaco ?? Pour le découvrir, les membres fondateurs de l’association « Le Bruit du Trapèze » vous invitent à vous joindre, à l’occasion de la journée nationale des Voisins, **le 20 mai, à un repas partagé à partir de 19h,** sur la place de l’Eglise , dans l’Espace 3 Rivières et dans le jardin du presbytère . Ils vous convient à participer à diverses animations qui y seront proposées : _Ping pong, jeux de balle et jeux de société, Coin lecture et presse , Diaporama sur les richesses de Persac, Scène musicale ouverte , Présentation de produits locaux, Tissage , palettes et zéro déchet , Accueil de la scandibérique, Espace coworking , Réduction de la fracture numérique …_ Rendez-vous le 20 mai à partir de 18h30 devant l’ “Espace 3 Rivières” Des informations complémentaires seront affichées sur le panneau lumineux et diffusés sur la commune Venez nombreux !!

Apporter des mets à partager et ses propres couverts

Présenter aux Persacois et Persacoises et aux habitant/es des communes avoisinantes, le projet du Tiers Lieu: “le Bruit du Trapéze”, à l’occasion de la fête nationale des Voisins.

Persac Vienne



