Ana Carla Maza Caribe LE GRAND ANGLE, 29 mars 2024, VOIRON.

Ana Carla Maza Caribe LE GRAND ANGLE. Un spectacle à la date du 2024-03-29 à 20:00 (2024-03-29 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros.

Le Grand Angle (1-008218 /2-008642) (3-008450) Violoncelliste virtuose et chanteuse pétillante, la nouvelle égérie des musiques latines irradie par la simplicité d’un talent brut, un charisme fou et une joie de vivre communicative, « alégria » !A 27 ans, Ana Carla Maza peint de son violoncelle la luxuriance folle de sa Havane natale, les accents samba du Brésil, les tragédies du tango argentin…Après le succès de deux premiers albums solos, « La Flor » et « Bahia », et avec déjà plus de 150 concerts à son actif, elle nous invite ici à découvrir « caribe », un vibrant hommage à la richesse des cultures caribéennes.Entourée de nouveaux compagnons se scène, elle nous embarque sur les rives des musiques traditionnelles de son enfance et les sons métissés de ses nombreux voyages : des pulsations de la cumbia, samba et bachata, aux couleurs de la bossa, de la salsa ou du reggae, en passant par un latin jazz des plus radieux.Une musique comme un long fleuve aux eaux mêlées, entre ciel et terre, Afrique et Amérique, portée par la joie de vivre et l’énergie solaire d’une artiste parmi les plus brillante de sa génération. Ana Carla Maza Ana Carla Maza

Votre billet est ici

LE GRAND ANGLE VOIRON 6 RUE DU MOULINET Isère

32.5

EUR32.5.

Votre billet est ici