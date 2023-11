Les Poupées Persanes LE GRAND ANGLE, 21 mars 2024, VOIRON.

Les Poupées Persanes LE GRAND ANGLE. Un spectacle à la date du 2024-03-21 à 20:00

Le Grand Angle (1-008218 /2-008642) (3-008450) Les poupées persanes est l’histoire de quatre universitaires dans l’Iran des années 70, de la chute du Shah à l’arrivée au pouvoir du régime islamique.C’est l’histoire, en France, de deux soeurs pas très enthousiastes à l’idée de célébrer le passage à l’an 2000 aux sports d’hiver, en famille.C’est l’histoire d’amour de Bijan et Manijeh, couple mythique des légendes perses.C’est l’histoire d’une jeunesse pleine d’espoir, d’une lutte avortée, d’un peuple sacrifié, de secrets qui s’entortillent, de la transmission dont on ne sait que faire et de l’amour qui ne sait plus où aller.C’est l’histoire à vrai dire, de toutes les révolutions.• Molières 2023 •Molière de l’autrice francophone vivante pour Aïda AsgharzadehMolière du comédien dans un second rôle pour Kamel Isker

LE GRAND ANGLE VOIRON

32.5

EUR32.5.

