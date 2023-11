Y’a du Macron à se faire ! – Tournée LE GRAND ANGLE, 16 mars 2024, VOIRON.

Y’a du Macron à se faire ! – Tournée LE GRAND ANGLE. Un spectacle à la date du 2024-03-16 à 20:00 (2023-11-26 au ). Tarif : 43.5 à 43.5 euros.

LE THEATRE DES 2 ANES PRESENTE CE SPECTACLE La revue du Théâtre des Deux ânes avec Jacques MAILHOT – Florence BRUNOLD – Gilles DETROIT – Michel GUIDONI. On connait la vieille rengaine. Peut-on rire de tout ? Avec les chansonniers, oui ! Eux ont l’art et la manière d’aborder et de mettre en rire les sujets les plus délicats dans un monde où l’intolérance prospère en majesté. Heureusement pour nos zygomatiques, pour ces mousquetaires de l’humour, point de sujet tabou. Ils savent nous faire rire de tout avec élégance, subtilité et intelligence. De nos politiques bien sûr, mais aussi des peoples, des médias, et de cette information en continu, devenue perpétuelle, qui peu à peu atrophie les consciences. Tout ce que vous n’avez jamais osé dire, ils le proclament pour vous. N’hésitez pas à venir les écouter. En ces temps de doute et d’incertitudes, les chansonniers des Deux Ânes sont plus que jamais un bol d’air et de liberté. Venez assister à ce délire savoureux ! On sort tout ragaillardi grâce à un rire salutaire. Le Figaro Magazine : “La langue de vipère fait ici office de langue de bois. Jacques Mailhot est impressionnant, un monument à classer d’urgence. Une méchanceté réconfortante pour l’esprit”. Jean-Luc JEENER Le Parisien : “Ils mettent la salle en joie. Les chansonniers ont encore de beaux jours devant eux”. André LAFARGUE Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 0254894400 Jacques Maillot

Votre billet est ici

LE GRAND ANGLE VOIRON 6 RUE DU MOULINET Isère

43.5

EUR43.5.

Votre billet est ici