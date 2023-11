Tout – Moun Viadanse LE GRAND ANGLE, 16 février 2024, VOIRON.

Tout – Moun Viadanse LE GRAND ANGLE. Un spectacle à la date du 2024-02-16 à 20:00 (2024-02-16 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros.

Le Grand Angle (1-008218 /2-008642) (3-008450) TOUT-MOUN, la nouvelle création de Héla Fattoumi et Éric Lamoureux, célèbre la pensée foisonnante d’Édouard Glissant en convoquant l’imprévisible liberté de la musique jazz. Les mots et la voix du poète de la créolisation y résonnent ; lui dont la pensée accompagne le parcours des deux chorégraphes depuis leurs débuts.Dans une polyphonie de souffles, les dix danseurs projettent l’énergie de leurs différences, de corps et de cultures. Leur altérité dialogue avec les sons inventifs du jazzman Raphaël Imbert et les arrangements de Benjamin Lévy. Et leur danse, résultant d’hybridations multiples, s’énergise aux rythmes de cette musique vivante et vibrante.Les projections vidéos dessinent des paysages en perpétuelle transformation. De cette composition chorégraphique jaillit une humanité fragile et fascinante, apte à faire face à l’imprévu et aux mouvements du monde.

LE GRAND ANGLE VOIRON 6 RUE DU MOULINET Isère

