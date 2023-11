Tram Des Balkans en Cavale LE GRAND ANGLE, 13 février 2024, VOIRON.

Tram Des Balkans en Cavale LE GRAND ANGLE. Un spectacle à la date du 2024-02-13 à 20:00 (2024-02-13 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Le Grand Angle (1-008218 /2-008642) (3-008450) En cavale est un projet vagabond : l’histoire d’une rencontre éphémère qui ne pouvait pas le rester. 6 musiciens-chanteurs réunis pour créer un répertoire inédit de chants du monde et de compositions originales, et qui n’ont pas voulu se quitter. Déluges sonores improvisés, chansons endiablées, douces complaintes nostalgiques… Oui, car dans ce répertoire cavalesque, les voix se mêlent dans un torrent de langues voyageuses : bulgare, finnois, italien, géorgien, hongrois, hébreu…Mélissa Zantman, chanteuse espiègle et rayonnante, propose à TRAM une nouvelle écoute et un travail vocal approfondi, alliant puissance et finesse. Certains virages harmoniques sont bien serrés, alors TRAM attache sa ceinture et fonce en conservant son énergie décomplexée, instaurant une complicité joyeuse et organique. Le temps de ce concert partagé avec le public est alors d’une incroyable intensité !PREMIERE PARTIE : JoulikLe trio Joulik dessine ses carnets de voyages sonores comme une ode aux Ailleurs, aux langues mêlées et aux paysages imprégnés de parfum de liberté. Racines ancre ce cheminement dans un territoire imaginaire sans frontière. Un pays fantasmé, révélé au fil des voix et des cordes enlacées que Joulik essaime sous un arbre à palabres. Tram des Balkans Tram des Balkans

Votre billet est ici

LE GRAND ANGLE VOIRON 6 RUE DU MOULINET Isère

22.0

EUR22.0.

