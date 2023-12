Jeudi du recrutement Voiron- Centralpes intérim Voiron Jeudi du recrutement Voiron- Centralpes intérim Voiron, 21 décembre 2023, . Jeudi du recrutement Voiron- Centralpes intérim Jeudi 21 décembre, 09h00 Voiron Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00 Venez rencontrer Centralpes intérim directement dans nos locaux et présenter votre profil.

Voiron 38500 Voiron

