Voir les Pyrénées autrement Visite guidée en GéoTrain Gare SNCF Oloron-Sainte-Marie, mercredi 14 août 2024.

Géolval propose ses visites guidées en Géotrain.

Un voyage TER au départ de Pau et en direction de Bedous. Possibilités de monter pour les rejoindre à chaque arrêts desservis (Croix du Prince, Gan, Buzy en Béarn, Ogeu les Bains, Bidos, Lurbe St Christau et Sarrance).

Départ de Pau à 09h16, le point de rdv est fixé à 08h45 au pied du funiculaire.

A Oloron Sainte-Marie le train arrive en gare à 09h53.

Au programme

– Une lecture géologique des paysages et des richesses naturelles commentée par un guide géologue

– A Bedous, promenades accompagnées dans le vallon et pique nique (apportez votre repas)

– Au retour, une application gratuite de réalité augmentée munissez vous de vos écouteurs (retour libre)

Sur réservation, règlement sur place, nombre maximum de participants à chaque voyage 15.

Billets de TER non inclus. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 08:45:00

fin : 2024-08-14 14:00:00

Gare SNCF Avenue de la Gare

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

