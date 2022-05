Voir les Pyrénées autrement : Remonter le temps sur le chemin de la Mâture Etsaut Etsaut Catégories d’évènement: 64490

Etsaut

2022-07-28

2022-07-28 – 2022-07-28

Etsaut 64490
15 EUR
La Mâture, une double plongée : dans l'Histoire mais aussi dans le temps long avec ses calcaires à coraux vieux de 400 millions d'années! Sortie « randonneurs » en boucle :

-Dénivelé ~700m.

-Encadrée par un accompagnateur moyenne montagne diplômé.

Etsaut

