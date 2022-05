Voir les Pyrénées autrement : Marcher sur les crêtes du Layens en famille Bedous Bedous Catégories d’évènement: 64490

Voir les Pyrénées autrement : Marcher sur les crêtes du Layens en famille Bedous, 11 août 2022, Bedous. Voir les Pyrénées autrement : Marcher sur les crêtes du Layens en famille Bedous

2022-08-11 – 2022-08-11

Bedous 64490 15 15 EUR Un somptueux circuit en crête : au sud, la frontière géologique entre Europe et Ibérie ; le long du sentier, des cabanes racontent l’histoire du pastoralisme. Sortie « famille » en boucle :

-Dénivelé ~600m (10/12 ans).

-Encadrée par un accompagnateur moyenne montagne diplômé.

