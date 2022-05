Voir les Pyrénées autrement : Découvrir les mines du cuivre du Somport Urdos Urdos Catégories d’évènement: 64490

Urdos

Voir les Pyrénées autrement : Découvrir les mines du cuivre du Somport Urdos, 18 août 2022, Urdos. Voir les Pyrénées autrement : Découvrir les mines du cuivre du Somport Urdos

2022-08-18 – 2022-08-18

Urdos 64490 0 0 EUR Des falaises blanches avec cette curieuse « zapatilla », des calcaires corrodés, des mines et leur minerai bleu..! Sortie « montagnards » en boucle :

-Dénivelé ~300m (7/8 ans)

-Encadrée par un accompagnateur moyenne montagne diplômé.

-Commentée par des géologues Marc Blaizot, Annie Lacazedieu Des falaises blanches avec cette curieuse « zapatilla », des calcaires corrodés, des mines et leur minerai bleu..! Sortie « montagnards » en boucle :

-Dénivelé ~300m (7/8 ans)

-Encadrée par un accompagnateur moyenne montagne diplômé.

-Commentée par des géologues Marc Blaizot, Annie Lacazedieu Des falaises blanches avec cette curieuse « zapatilla », des calcaires corrodés, des mines et leur minerai bleu..! Sortie « montagnards » en boucle :

-Dénivelé ~300m (7/8 ans)

-Encadrée par un accompagnateur moyenne montagne diplômé.

-Commentée par des géologues Marc Blaizot, Annie Lacazedieu GéolVal

Urdos

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 64490, Urdos Autres Lieu Urdos Adresse Ville Urdos lieuville Urdos Departement 64490

Urdos Urdos 64490 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/urdos/

Voir les Pyrénées autrement : Découvrir les mines du cuivre du Somport Urdos 2022-08-18 was last modified: by Voir les Pyrénées autrement : Découvrir les mines du cuivre du Somport Urdos Urdos 18 août 2022 64490 Urdos

Urdos 64490