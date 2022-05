Voir les Pyrénées autrement : Ascension du pic de Burcq à la frontière avec l’Aragon Accous Accous Catégories d’évènement: 64490

Accous 64490 0 0 EUR Suivre un Chemin de la Liberté: s’élever sur des roches calcaires fleuries ; au col, la frontière entre Béarn et Aragon ; au Pic, un panorama en amphithéâtre rouge et blanc… Sortie « montagnards » en boucle :

-Montée par col de la Cuarde (chemin de la liberté)

-Dénivelé ~1100m.

-Encadrée par un accompagnateur moyenne montagne diplômé.

