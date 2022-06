Voir les marmottes

2022-07-20 – 2022-07-20 En compagnie d’un accompagnateur en montagne diplômé, partez le temps d’une balade facile à la découverte de la montagne et ses spécificités : observez les rapaces, apprenez à identifier les traces d’animaux, approchez les marmottes !

Dès 6 ans, sur réservation.

