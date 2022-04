Voir le monde à travers le regard des autres ? L’exposition temporaire sous le regard des neurosciences sociales. MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

Peut-on voir le monde avec les yeux de quelqu’un d’autre ? Re-découvrez l’exposition temporaire sous un angle inédit avec l’éclairage des neurosciences sociales. En se basant sur les objets exposés, cette visite invite à s’interroger sur la manière dont nous percevons et comprenant notre environnement. De la perception d’un visage ou d’un regard, jusqu’au changement de point de vue afin de se mettre dans la peau quelqu’un d’autre, découvrez ce qui se joue dans notre cerveau lors des interactions avec notre environnement humain et animal. **Intervenant**: Nicolas Burra, docteur en neurosciences sociales et maître assistant en section de psychologie à l’Université de Genève.

CHF 12.- (normal) / CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris

2022-05-08T14:30:00 2022-05-08T15:30:00

