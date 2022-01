VOIR LE LOUP Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

le samedi 26 mars à Théâtre du Puits Manu, Beaugency

Conte et papier manipulé : un regard contemporain sur les versions orales du conte du Petit Chaperon Rouge. Dans un grand fracas de papier, le spectacle surprend les premiers désordres de l’adolescence. D’une feuille blanche nait une forêt d’encre. Le langage pictural permet de contourner l’explicite et laisse libre l’interprétation du spectateur.

Gratuit

