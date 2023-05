« Voir la mer », une exposition photographique de Céline Diais Quai Solférino, 16 mai 2023, Paris.

Du mardi 16 mai 2023 au vendredi 30 juin 2023 :

Tout public. gratuit

Profiter d’un instant balnéaire loin de la côte deviendrait-il possible ? Depuis une vingtaine d’années, les plages urbaines se développent en France. Si Saint-Quentin (Aisne) a été la première commune a avoir aménagé une grande étendue de sable dans un cadre urbain, c’est la naissance de Paris Plages en 2002 qui a accéléré le processus.

Céline Diais, vit et travaille en Bretagne. Elle est diplômée de l’Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine. Après plusieurs années en presse quotidienne régionale, elle se découvre une passion pour l’image. L’environnement marin et l’imaginaire qui s’en dégage la fascine. Pendant cinq étés (2014-2019), avec « Voir la mer », elle a photographié en banlieue parisienne et dans le Nord de la France essentiellement, le phénomène des plages urbaines.

Si le phénomène de plages urbaines se développe depuis une vingtaine d’années, il est pourtant plus ancien. La première plage artificielle de ce type fut vraisemblablement créée à Londres en 1934 lorsque 1500 tonnes de sable furent déversées le long de la Tamise, juste en dessous de la Tour de Londres. « Tower Beach » fut fermé en 1971 pour cause de pollution.

En France, Saint-Quentin est la première commune a avoir aménagé une grande étendue de sable dans un cadre urbain. Mais c’est bel et bien la naissance de Paris Plages en 2002 qui a réactivé ce type d’aménagement éphémère. Aujourd’hui, dans l’Hexagone, plus d’une soixantaine de communes ont suivi la capitale française, avec succès.

Quai Solférino Promenade Edouard Glissant 75007 Paris

Céline Diais, Rouen