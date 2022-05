Voir et mesurer avec la lumière, 16 février 2022, .

Voir et mesurer avec la lumière

2022-02-16 – 2022-05-08

L’optique est sans nul doute le domaine des Sciences et Techniques qui a le plus contribué au développement de l’humanité.

Pour repousser les limites de nos yeux, on a développé des instruments pour voir au loin et découvrir le monde et l’univers qui nous entoure, observer l’infiniment petit, se repérer en haute mer, mesurer et cartographier la terre, corriger les défauts de la vue etc…

Ce sont plusieurs dizaines d’objets parmi les plus beaux datant pour la plupart du 18ème siècle que va présenter la Maison du Patrimoine de Kembs du mercredi 1er septembre 2021 au 30 novembre 2022.

