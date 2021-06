Tournon-sur-Rhône Château-musée de Tournon-sur-Rhône Ardèche, Tournon-sur-Rhône Voir ce qui se murmure Château-musée de Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône Catégories d’évènement: Ardèche

Tournon-sur-Rhône

Voir ce qui se murmure Château-musée de Tournon-sur-Rhône, 19 juin 2021-19 juin 2021, Tournon-sur-Rhône. Voir ce qui se murmure

du samedi 19 juin au dimanche 7 novembre à Château-musée de Tournon-sur-Rhône

Derrière l’apparente antinomie du titre Voir ce qui se murmure se dévoile l’exposition de l’artiste plasticienne Patricia Cartereau. Plus de 70 œuvres et deux créations in-situ dont un wall drawing (dessin mural) seront exposés du 19 juin au 7 novembre 2021. Empreinte de fragilités et d’évanescences, l’exposition emporte le visiteur dans l’imaginaire de Patricia Cartereau.

4 €

Exposition de l’artiste plasticienne Patricia Cartereau : près de 70 oeuvres dont 1 réalisée sur place sont exposées jusqu’au 7 novembre. Château-musée de Tournon-sur-Rhône 14, place Auguste Faure Tournon-sur-Rhône Saint-Jacques Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T14:00:00 2021-06-19T18:00:00;2021-06-20T15:00:00 2021-06-20T18:00:00;2021-06-21T14:00:00 2021-06-21T18:00:00;2021-06-22T14:00:00 2021-06-22T18:00:00;2021-06-23T14:00:00 2021-06-23T18:00:00;2021-06-24T14:00:00 2021-06-24T18:00:00;2021-06-25T14:00:00 2021-06-25T18:00:00;2021-06-26T14:00:00 2021-06-26T18:00:00;2021-06-27T14:00:00 2021-06-27T18:00:00;2021-06-28T14:00:00 2021-06-28T18:00:00;2021-06-29T14:00:00 2021-06-29T18:00:00;2021-06-30T14:00:00 2021-06-30T18:00:00;2021-07-01T10:00:00 2021-07-01T12:30:00;2021-07-01T13:30:00 2021-07-01T18:30:00;2021-07-02T10:00:00 2021-07-02T12:30:00;2021-07-02T13:30:00 2021-07-02T18:30:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T12:30:00;2021-07-03T13:30:00 2021-07-03T18:30:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T12:30:00;2021-07-04T13:30:00 2021-07-04T18:30:00;2021-07-05T10:00:00 2021-07-05T12:30:00;2021-07-05T13:30:00 2021-07-05T18:30:00;2021-07-06T10:00:00 2021-07-06T12:30:00;2021-07-06T13:30:00 2021-07-06T18:30:00;2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T12:30:00;2021-07-07T13:30:00 2021-07-07T18:30:00;2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T12:30:00;2021-07-08T13:30:00 2021-07-08T18:30:00;2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T12:30:00;2021-07-09T13:30:00 2021-07-09T18:30:00;2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T12:30:00;2021-07-10T13:30:00 2021-07-10T18:30:00;2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T12:30:00;2021-07-11T13:30:00 2021-07-11T18:30:00;2021-07-12T10:00:00 2021-07-12T12:30:00;2021-07-12T13:30:00 2021-07-12T18:30:00;2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T12:30:00;2021-07-13T13:30:00 2021-07-13T18:30:00;2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T12:30:00;2021-07-14T13:30:00 2021-07-14T18:30:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T12:30:00;2021-07-15T13:30:00 2021-07-15T18:30:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T12:30:00;2021-07-16T13:30:00 2021-07-16T18:30:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T12:30:00;2021-07-17T13:30:00 2021-07-17T18:30:00;2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T12:30:00;2021-07-18T13:30:00 2021-07-18T18:30:00;2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T12:30:00;2021-07-19T13:30:00 2021-07-19T18:30:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T12:30:00;2021-07-20T13:30:00 2021-07-20T18:30:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T12:30:00;2021-07-21T13:30:00 2021-07-21T18:30:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T12:30:00;2021-07-22T13:30:00 2021-07-22T18:30:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T12:30:00;2021-07-23T13:30:00 2021-07-23T18:30:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T12:30:00;2021-07-24T13:30:00 2021-07-24T18:30:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T12:30:00;2021-07-25T13:30:00 2021-07-25T18:30:00;2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T12:30:00;2021-07-26T13:30:00 2021-07-26T18:30:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T12:30:00;2021-07-27T13:30:00 2021-07-27T18:30:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T12:30:00;2021-07-28T13:30:00 2021-07-28T18:30:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T12:30:00;2021-07-29T13:30:00 2021-07-29T18:30:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T12:30:00;2021-07-30T13:30:00 2021-07-30T18:30:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T12:30:00;2021-07-31T13:30:00 2021-07-31T18:30:00;2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T12:30:00;2021-08-01T13:30:00 2021-08-01T18:30:00;2021-08-02T10:00:00 2021-08-02T12:30:00;2021-08-02T13:30:00 2021-08-02T18:30:00;2021-08-03T10:00:00 2021-08-03T12:30:00;2021-08-03T13:30:00 2021-08-03T18:30:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T12:30:00;2021-08-04T13:30:00 2021-08-04T18:30:00;2021-08-05T10:00:00 2021-08-05T12:30:00;2021-08-05T13:30:00 2021-08-05T18:30:00;2021-08-06T10:00:00 2021-08-06T12:30:00;2021-08-06T13:30:00 2021-08-06T18:30:00;2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T12:30:00;2021-08-07T13:30:00 2021-08-07T18:30:00;2021-08-08T10:00:00 2021-08-08T12:30:00;2021-08-08T13:30:00 2021-08-08T18:30:00;2021-08-09T10:00:00 2021-08-09T12:30:00;2021-08-09T13:30:00 2021-08-09T18:30:00;2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T12:30:00;2021-08-10T13:30:00 2021-08-10T18:30:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T12:30:00;2021-08-11T13:30:00 2021-08-11T18:30:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T12:30:00;2021-08-12T13:30:00 2021-08-12T18:30:00;2021-08-13T10:00:00 2021-08-13T12:30:00;2021-08-13T13:30:00 2021-08-13T18:30:00;2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T12:30:00;2021-08-14T13:30:00 2021-08-14T18:30:00;2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T12:30:00;2021-08-15T13:30:00 2021-08-15T19:00:00;2021-08-16T10:00:00 2021-08-16T12:30:00;2021-08-16T13:30:00 2021-08-16T18:30:00;2021-08-17T10:00:00 2021-08-17T12:30:00;2021-08-17T13:30:00 2021-08-17T18:30:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T12:30:00;2021-08-18T13:30:00 2021-08-18T18:30:00;2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T12:30:00;2021-08-19T13:30:00 2021-08-19T18:30:00;2021-08-20T10:00:00 2021-08-20T12:30:00;2021-08-20T13:30:00 2021-08-20T18:30:00;2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T12:30:00;2021-08-21T13:30:00 2021-08-21T18:30:00;2021-08-22T10:00:00 2021-08-22T12:30:00;2021-08-22T13:30:00 2021-08-22T18:30:00;2021-08-23T10:00:00 2021-08-23T12:30:00;2021-08-23T13:30:00 2021-08-23T18:30:00;2021-08-24T10:00:00 2021-08-24T12:30:00;2021-08-24T13:30:00 2021-08-24T18:30:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T12:30:00;2021-08-25T13:30:00 2021-08-25T18:30:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T12:30:00;2021-08-26T13:30:00 2021-08-26T18:30:00;2021-08-27T10:00:00 2021-08-27T12:30:00;2021-08-27T13:30:00 2021-08-27T18:30:00;2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T12:30:00;2021-08-28T13:30:00 2021-08-28T18:30:00;2021-08-29T10:00:00 2021-08-29T12:30:00;2021-08-29T13:30:00 2021-08-29T18:30:00;2021-08-30T10:00:00 2021-08-30T12:30:00;2021-08-30T13:30:00 2021-08-30T18:30:00;2021-08-31T10:00:00 2021-08-31T12:30:00;2021-08-31T13:30:00 2021-08-31T18:30:00;2021-09-01T14:00:00 2021-09-01T18:00:00;2021-09-02T14:00:00 2021-09-02T18:00:00;2021-09-03T14:00:00 2021-09-03T18:00:00;2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T18:00:00;2021-09-05T14:00:00 2021-09-05T18:00:00;2021-09-06T14:00:00 2021-09-06T18:00:00;2021-09-07T14:00:00 2021-09-07T18:00:00;2021-09-08T14:00:00 2021-09-08T18:00:00;2021-09-09T14:00:00 2021-09-09T18:00:00;2021-09-10T14:00:00 2021-09-10T18:00:00;2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-12T14:00:00 2021-09-12T18:00:00;2021-09-13T14:00:00 2021-09-13T18:00:00;2021-09-14T14:00:00 2021-09-14T18:00:00;2021-09-15T14:00:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-16T14:00:00 2021-09-16T18:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00;2021-09-20T14:00:00 2021-09-20T18:00:00;2021-09-21T14:00:00 2021-09-21T18:00:00;2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T18:00:00;2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T18:00:00;2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T18:00:00;2021-09-27T14:00:00 2021-09-27T18:00:00;2021-09-28T14:00:00 2021-09-28T18:00:00;2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T18:00:00;2021-09-30T14:00:00 2021-09-30T18:00:00;2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T18:00:00;2021-10-04T14:00:00 2021-10-04T18:00:00;2021-10-05T14:00:00 2021-10-05T18:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T18:00:00;2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-11T14:00:00 2021-10-11T18:00:00;2021-10-12T14:00:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T18:00:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-18T14:00:00 2021-10-18T18:00:00;2021-10-19T14:00:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T12:00:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T17:30:00;2021-10-24T10:00:00 2021-10-24T12:00:00;2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T17:30:00;2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T12:00:00;2021-10-25T14:00:00 2021-10-25T17:30:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T12:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T17:30:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T12:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T17:30:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T12:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T17:30:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T12:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T17:30:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T12:00:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T17:30:00;2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T12:00:00;2021-10-31T14:00:00 2021-10-31T17:30:00;2021-11-01T10:00:00 2021-11-01T12:00:00;2021-11-01T14:00:00 2021-11-01T17:30:00;2021-11-02T10:00:00 2021-11-02T12:00:00;2021-11-02T14:00:00 2021-11-02T17:30:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T12:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T17:30:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T12:00:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T17:30:00;2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T12:00:00;2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T17:30:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T12:00:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T17:30:00;2021-11-07T10:00:00 2021-11-07T12:00:00;2021-11-07T14:00:00 2021-11-07T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Tournon-sur-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Château-musée de Tournon-sur-Rhône Adresse 14, place Auguste Faure Ville Tournon-sur-Rhône lieuville Château-musée de Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône