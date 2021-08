Cannes Port Pierre Canto Alpes-Maritimes, Cannes Voilier 8mJI « France » Port Pierre Canto Cannes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Voilier de compétition dessiné par l’architecte cannois F. Camatte. Le baston s’est illustré en remportant la coupe de France en 1938. Il est l’un des piliers de la renaissance des Régates Royales depuis 1978. Visite commentée samedi et dimanche 9h -12h30 (durée 15 mn) Réservation obligatoire 06 24 60 55 17

Port Pierre Canto boulevard de la Croisette, 06400 Cannes, Provence-Alpes-Côte d'azur

