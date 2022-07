VOILES SUR LA LAGUNE Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Aude Narbonne Le 16 et 17 juillet, à l’occasion de la 2ème édition de Voiles sur la Lagune, aura lieu la rencontre des gréements anciens organisées par « Les Amis du Deux-Frères » à Port-la-Nautique Narbonne. Vous pourrez assister à la rencontre de voiliers traditionnels.

Vous serez accueillis à la base de l’école de voile de Port La Nautique à Narbonne et naviguerez sur l’étang de Bages. Samedi 16 juillet 10h00 – Vire-vire des voiliers traditionnels sur l’étang

12h00 – Escale au Port de Bages

14h30 – Défilé des bateaux devant le ponton de l’école de Voile de La Nautique.

15h00 – 1°manche de régate sur l’étang

18h00 – Conférence Dimanche 17 juillet 10h00 – 2° manche de régate : navigation vers l’île de Planasse

12h00 – Arrivée des bateaux à la Nautique

14h00 – Embarquement du public à bord d’un voilier traditionnel pour une balade sur la lagune ledeuxfreres@gmail.com +33 7 55 66 05 19 Narbonne

