Romanèche-Thorins Saône-et-Loire Romanèche-Thorins 10 EUR Voiles et vins est un fantastic picnic qui se déroulera au Château Portier, domaine viticole, sur le thème du célébre Moulin à Vent et sur le vin. Nous vous attendons à 11 heures dans la cour du Château pour démarrer. Nous vous proposerons une visite du domaine et des caves suivi d’un apéritif.

