Voiles en liberté, les 100 ans ! Andernos-les-Bains, 28 mai 2022, Andernos-les-Bains.

Voiles en liberté, les 100 ans ! Andernos-les-Bains

2022-05-28 – 2022-05-28

Andernos-les-Bains Gironde

A partir de 14h30 devant le club de voile : Rétrospective en images sur l’histoire du club.

15h Esplanade de la Jetée : Ateliers dessins et peinture sur le thème des bateaux traditionnels

animés par Bruno Roul Gauffin (matériel fourni, inscriptions sur place).

15h30 à la Jetée : Défilé des gréements traditionnels de l’association APTRA Vire-vire des adhérents du club de voile (ouvert à tous propriétaires de catamarans et dériveurs souhaitant participer). Navigation des pinasses à voile et avirons de l’association David Allègre et de l’association des Pinasseyres.

Initiations aux kayaks de mer proposées par l’association Cake.

Navigation de l’association Les Elles du Bassin avec leur Dragon boat (4 à 5 personnes peuvent participer à chaque départ).

Rdv pour les départs en kayaks et Dragon boat devant le club de voile.

+33 5 56 82 07 03

Service communication de la ville d’Andernos les Bains

Andernos-les-Bains

