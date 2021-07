Pornic Pornic Loire-Atlantique, Pornic VOILES EN FETE Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

VOILES EN FETE Pornic, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Pornic. VOILES EN FETE 2021-07-07 – 2021-07-07 Vieux Port Quai l’Herminier

Pornic Loire-Atlantique 5 SORTIES de 1 heure au programme, appareillage du Vieux Port : Départ 12h45 : Embarquement / Débarquement Vieux Port, quai l’Herminier

Départ 14h00 : Embarquement / Débarquement Vieux Port, quai l’Herminier

Départ 15h15: Embarquement / Débarquement Vieux Port, quai l’Herminier

Départ 16h30 : Embarquement / Débarquement Vieux Port, quai l’Herminier

Départ 17h45: Embarquement / Débarquement Vieux Port, quai l’Herminier (apéritif) Navigation côtière d’une heure en Baie de Bourgneuf à bord du voilier CORSAIRES DE RETZ.

