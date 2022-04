Voile : Régate de clôture, 15 octobre 2022, .

Voile : Régate de clôture

2022-10-15 – 2022-10-15

Avant de prendre ses quartiers d’hiver, une dernière sortie pour lister tout ce qu’il faut remplacer ou améliorer pour attendre et reprendre l’année 2023 dans les meilleures conditions.

Cette régate est ouverte à tous les bateaux des classes Sport-boats, J80, Dragon et Quillards de Sport et aux bateaux du système à handicap Osiris Habitable d’un coefficient minimum de 10.

