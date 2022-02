Voile radiocommandée Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham Calvados Ouistreham Venez découvrir ou redécouvrir le MICRO-MAGIC avec la SRCO !

Nous espérons vous voir nombreux pour cette démonstration pendant laquelle petits et grands pourront s’essayer à la navigation sans quitter la terre !

Rendez-vous dimanche 27 février à 14h30 au ponton visiteur du port de plaisance de OUISTREHAM.

