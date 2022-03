Voile radio commandée Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Voile radio commandée Annecy, 22 avril 2022, Annecy. Voile radio commandée Club de voile 31 rue des Marquisats Annecy

2022-04-22 – 2022-04-27 Club de voile 31 rue des Marquisats

Annecy Haute-Savoie Lors de ce championnat de France, les skippers ne sont pas sur l’eau pour faire avancer leur bateau, mais sur des pontons ou des quais. Les régates n’en sont pas moins disputées et leur implication n’en est pas moins grande. srva@srva.info +33 4 50 45 48 39 http://www.srva.info/ Club de voile 31 rue des Marquisats Annecy

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Annecy Adresse Club de voile 31 rue des Marquisats Ville Annecy lieuville Club de voile 31 rue des Marquisats Annecy Departement Haute-Savoie

Annecy Annecy Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annecy/

Voile radio commandée Annecy 2022-04-22 was last modified: by Voile radio commandée Annecy Annecy 22 avril 2022 annecy Haute-Savoie

Annecy Haute-Savoie