Voile gourmande aux pays des huîtres La Semaine de nos Rias 2024 Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer Finistère

Que peut-on rêver de mieux que d’embarquer le matin sur une goélette avec skipper “local” pour profiter du lever de soleil et déguster quelques huîtres avec un petit verre… et les plus courageux pourront s’essayer à la navigation.

A partir de 4 ans. .

Début : 2024-05-02 15:00:00

fin : 2024-05-02 17:00:00

Domaine maritime de Beg Porz Beg Porz

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

