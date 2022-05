Voile gourmande aux pays des huîtres

2022-08-16 – 2022-08-16 En fin d’après-midi, balade gourmande de 2 heures en goélette avec skipper pour profiter du moment en dégustant quelques huîtres. Le programme de navigation est simple et peut s’adapter à votre convenance. Vous évoluerez entre le phare de Port Manech’, la plage de Kerfany et la balise des Vérrès avec l’archipel des Glénan à l’horizon. Tarif réduit à partir de 4 personnes, merci de nous contacter.

A partir de 4 ans.

