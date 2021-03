Voilé / Dévoilé collectif fusion, 22 mars 2021-22 mars 2021, Villiers-le-Bel.

Voilé / Dévoilé

du lundi 22 mars au samedi 27 mars à collectif fusion

VOILE / DEVOILE

—————

### Ce que l’on montre et ce que l’on cache du corps

Le « voilé » est lié à une société donnée, aux évolutions de la notion de pudeur ou de bienséance dans cette société, aux oppositions de comportement entre la ville et la campagne, entre actives et oisives. « Voilé » dévoile les obsessions d’un pouvoir, d’une société, d’une époque.

En terre d’islam, le voile fait écran aux désirs des hommes. Dans la sphère publique, la femme musulmane qui ne se voile pas revendique donc sa liberté de penser et sa volonté d’égalité avec l’homme. Ce n’est pas un geste anodin, mais un choix politique.

**Titres des articles:**

_- Il était une fois le voile_

_- Lieu fantasmé (le harem)_

_- Du lit-clos à la chambre_

_- Que voilent les contes (l’exemple du Petit Chaperon Rouge)_

_- Voiles, cheveux et voilettes_

_- Cache-cache et désir_

_- Un archétype colonial (la mauresque aux seins nus)_

_- Dans la tradition_

_- Quartiers réservés_

_- Hygiénisme et racialisation_

_- « Filles » au vert_

_- Statut du voile_

_- De l’utilité du genre_

_- De la séduction_

_- Voile là-bas_

_- Identité_

**Tables rondes:** « Laïcité-Inclusion-Egalité »

libre accès sur notre site: www.collectiffusion.fr

Dans le cadre d’une lutte contre les préjugés et les stéréotypes, mise en ligne des pages du n° 22 de notre revue SAKAMO,, explorant différentes mises-en-scène du corps féminin.

collectif fusion 4 rue Léon Blum 95400 Villiers-le-Bel Villiers-le-Bel Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T08:00:00 2021-03-22T19:00:00;2021-03-23T08:00:00 2021-03-23T19:00:00;2021-03-24T08:00:00 2021-03-24T19:00:00;2021-03-25T08:00:00 2021-03-25T19:00:00;2021-03-26T08:00:00 2021-03-26T19:00:00;2021-03-27T08:00:00 2021-03-27T19:00:00