Voile dans la baie du Havre

Voile dans la baie du Havre, 21 juillet 2022, . Voile dans la baie du Havre

2022-07-21 – 2022-07-21 La Société des Régates du Havre vous invite à découvrir la baie du Havre depuis l’eau ! Au départ du port de plaisance du Havre, vous embarquerez pour une sortie accompagnée d’une durée de deux heures sur un voilier de 8 mètres (J80). Que vous débutiez la voile ou que vous soyez un navigateur aguerri, vous participerez aux manœuvres et apprendrez à manier le J80. A partir de 8 ans – Durée : 2h environ (durée variable selon la destination et les conditions)

Réservation obligatoire.

Tarifs : 35€/adulte, 15€/moins de 18 ans. La Société des Régates du Havre vous invite à découvrir la baie du Havre depuis l’eau ! Au départ du port de plaisance du Havre, vous embarquerez pour une sortie accompagnée d’une durée de deux heures sur un voilier de 8 mètres (J80). Que vous… La Société des Régates du Havre vous invite à découvrir la baie du Havre depuis l’eau ! Au départ du port de plaisance du Havre, vous embarquerez pour une sortie accompagnée d’une durée de deux heures sur un voilier de 8 mètres (J80). Que vous débutiez la voile ou que vous soyez un navigateur aguerri, vous participerez aux manœuvres et apprendrez à manier le J80. A partir de 8 ans – Durée : 2h environ (durée variable selon la destination et les conditions)

Réservation obligatoire.

Tarifs : 35€/adulte, 15€/moins de 18 ans. dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville