Voile Championnat Banane Arcachon, 28 novembre 2021, Arcachon.

Voile Championnat Banane 2021-11-28 – 2021-11-28 Quai de Goslar Cercle de la Voile d’Arcachon

Arcachon Gironde

C’est un championnat ouvert aux voiliers habitables, croiseurs, monotypes et challenges CVA, 28ème et 29ème et 30ème courses.

Cercle de la Voile d’Arcachon.

+33 5 56 83 05 92

© Ducleon

dernière mise à jour : 2021-10-15 par