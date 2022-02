Voilé • Capitaine futur La Gaîté Lyrique, 26 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 26 juin 2022

de 15h15 à 16h15

payant

Concert-spectacle par par Vicnet en collaboration avec Sabrina Ratté, Thomas Lanza & Assane Timbo

Déchirant sa carte aux trésors, Capitaine futur emporte le secret resplendissant de cet Entr’espace de liberté, de musique et d’images, qui s’explore uniquement par fragments, tel un espace inconnu et voilé, situé entre le furtif et le visible, entre l’inouï et l’audible. Direction un concert atmosphérique en sons et en images pour contempler au-delà des horizons à 360°.

Collectionneur-archéologue de machines analogiques oubliées et de boîtes à rythmes du siècle dernier, bidouilleur de voix de synthèse et de sonorités 8-bit, Vicnet est à la fois musicien, designer et scénographe pour le théâtre. Il aime considérer la lumière et le son comme des personnages à part entière. À travers les images de rêves électroniques de Sabrina Ratté, les paysages de synthèse de Thomas Lanza et des séquences de films transformées, il fait apparaître Voilé, le passage secret, à la fois naturel et technique, vers des Outremondes qui demandent une grande aptitude à se mettre hors du temps et qui imaginent au présent nos liens futurs au vivant et aux machines.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

Contact : https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique

Enfants

Date complète :

2022-06-26T15:15:00+01:00_2022-06-26T16:15:00+01:00