Voile – 36e Tour du Finistère à la voile Douarnenez, 27 juillet 2022, Douarnenez.

Voile – 36e Tour du Finistère à la voile Douarnenez

2022-07-27 – 2022-07-28

Douarnenez Finistère

Co-organisé par Finistère 360° et le Comité Départemental de Voile, Le Tour du Finistère à la voile, le Tourduf comme le surnomment les habitués, célébrera en 2022 sa 36ème édition ! Un évènement qui réunit chaque année une centaine de bateaux de 7 à 16 mètres pour régater pendant une semaine autour du Finistère dans un esprit compétitif mais convivial. Cette nouvelle édition se déroulera du 25 au 30 juillet 2022.

Après un départ donné le 25 juillet de Roscoff, les concurrents rejoindront l’Aber-Wrac’h. Le 26, après quelques zigzags dans les courants du Four, les bateaux feront étape sur l’île Molène. Après avoir profité de la quiétude et la beauté de l’île, la flotte fera route le 27 vers Douarnenez. L’étape suivante nous conduira à Loctudy mais elle se jouera cette fois-ci de nuit ! Les régatiers joueront leurs dernières cartes au classement lors de la dernière qui les mènera à Port-La-Forêt.

info@tour-finistere-voile.com

