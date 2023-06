Les aventuriers en herbe Voilco-aster Saint-Priest-de-Gimel, 13 août 2023, Saint-Priest-de-Gimel.

Les aventuriers en herbe 13 – 20 août Voilco-aster 344€

Séjour, en pleine nature, sur notre centre d’hébergement : au bord d’un étang et située en sous bois.

L’objectif de ce séjour étant de vivre une expérience collective

Les enfants pourront faire des activités sportives de pleine nature comme le la course d’orientation, le canoé-kayak….

Mais également des activités sciences et techniques : astronomie, découverte de l’environnement, des énergies renouvelables….

Le reste du temps les enfants pourront construire des cabanes, faire des grands jeux, etc…

Chaque jour les enfants participent activement aux taches quotidiennes de la vie en collectivité.

Voilco-aster 10 rue des mésanges, 19800 Saint priest de gimel Saint-Priest-de-Gimel 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

