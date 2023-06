séjour Low Tech Voilco-aster Saint-Priest-de-Gimel, 11 avril 2023, Saint-Priest-de-Gimel.

séjour Low Tech 11 – 16 avril Voilco-aster

L’idée du séjour étant de faire découvrir, aux jeunes, la notion de « low tech » et comprendre la ré-utilisation d’objet et d’en construire d’autres avec des moyens techniques et des outils manuels.

Ce séjour se fera sur le centre d’hébergement à st priest de gimel et sera très orienté autour de la thématique du vélo.

Les jeunes pourront venir avec leur vélo. Il y aura des ateliers de réparation. des balades à vélo également

Voilco-aster 10 rue des mésanges, 19800 Saint priest de gimel Saint-Priest-de-Gimel 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-11T09:00:00+02:00 – 2023-04-11T23:59:00+02:00

2023-04-16T09:00:00+02:00 – 2023-04-16T23:59:00+02:00

vélo low tech