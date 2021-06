Nancy Porte de la Craffe Meurthe-et-Moselle, Nancy VOILAAA SOUND SYSTEM Porte de la Craffe Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Porte de la Craffe, le vendredi 2 juillet à 22:00

Préparez-vous à enflammer le dancefloor ! Pointure lyonnaise, Bruno « Patchworks » Hovart mène le projet afro-disco Voilaaa depuis 2015. C’est un voyage parmi les esthétiques afro, disco, funk et tropicales sans frontières de genre et ça fait du bien. Groovy, sur scène, ça sonne comme un hymne aux plus belles années de la disco, nous replongeant au cœur des années 1970 de Lagos ou Abidjan avec comme MC, le génial Pat Kalla ! ACCESSIBILITÉ PSH/PMR Les concerts de la scène L’Arche sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous vous invitons à vous signalez auprès de l’équipe du NJP au 03.83.35.40.86 ou [locations@nancyjazzpulsations.com](mailto:locations@nancyjazzpulsations.com) pour tous renseignements.

GRATUIT

Les 2, 3 et 4 juillet prochain, venez découvrir le nouveau rendez-vous proposé par l'équipe de Nancy Jazz Pulsations autour de l'emblématique Porte de la Craffe.

