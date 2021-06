Toulouse Maison de quartier - centre social Rangueil Toulouse Voilà l’été : Urban Guinguette Maison de quartier – centre social Rangueil Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Maison de quartier – centre social Rangueil, le samedi 19 juin à 14:00

#### Cie Ldanse & Association Let’s Dance Dans le cadre de l’événement thématique _Parlez-moi d’amour_ Célébrons ensemble l’arrivée de l’été, dans un esprit « urban guinguette ». Deux mondes vont s’affronter dans une battle inédite : danseurs et DJ. Quand le hip-hop rencontre le tango argentin… Défi relevé ! Venez les soutenir et participer aux divers stands : sérigraphie, initiation au graffiti, initiation hip-hop, soul train… le tout clôturé par un show de danse. En partenariat avec l’Accueil Jeunes Rangueil, Médiathèque de Rangueil, Ludothèque ADEA Arc En Ciel, ALAE élémentaires Francas de Jules julien 1 & 2 / Rangueil / Saouzelong / ALAE maternels de Rangueil / Saouzelong, Epicerie Sociale et Solidaire « la main à la pâte », la régie de quartier Services et Territoires. Culture Maison de quartier – centre social Rangueil 19 Rue Claude Forbin, 31400 Toulouse, France Toulouse

2021-06-19T14:00:00 2021-06-19T23:59:00

