VOILÀ L'ÉTÉ ! FÊTE DE LA MUSIQUE ET PIQUE-NIQUE – CASTRIES 2021-06-21

Le parc du Château accueille cette année deux scènes sur lesquelles se succèderont les formations de l'École municipale de musique de Castries, un DJ de la Jeunesse castriote et l'Atelier comédie musicale des Chœurs de Castries. Pique-nique tiré du sac.

+33 4 67 91 28 50 https://www.castries.fr/index.php/Agenda-des-manifestations?idpage=3&afficheMenuContextuel=true

