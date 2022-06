Voilà le temps – Eric Androa Mindre Kolo Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Catégories d’évènement: 13003

Voilà le temps – Eric Androa Mindre Kolo Friche Belle de Mai et différents lieux culturels à Marseille 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-06-16 21:00:00

2022-06-16 21:00:00 – 2022-06-16 Friche Belle de Mai et différents lieux culturels à Marseille 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Spectacle en Lingala, français, anglais

tout public



Le corps peut-il combler l’absence, le vide ? Comment reconstituer sa propre histoire quand celles et ceux qui l’ont vécue ne sont plus là pour nous la raconter ? Pour recoller les pièces de son puzzle familial, Éric Androa Mindre Kolo performe : c’est son remède à la mélancolie.



Un spectacle de Eric Androa Mindre Kolo

Musique : Matthieu Singerlé

Création sonore : Maurin Bonnet

Images : Jean Charles Mougel

Scénographie : Charlotte Humbert



Compagnie EAMK

Co-productions, soutiens : Pôle-Sud, CDNC Strasbourg, Ballet National de Marseille, Bancs Publics Marseille.



Friche Belle de Mai et différents lieux culturels à Marseille 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

