Voilà la femme Besançon, 25 janvier 2022, Besançon.

Voilà la femme Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon

2022-01-25 – 2022-01-25 Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand

Besançon Doubs

Nijinska | Voilà la femme

Dominique Brun / Ensemble Aedes / Orchestre Les Siècles

Survivances et lueurs des Noces et du Boléro

Restée dans l’ombre de son frère, le légendaire Vaslav Nijinski, Bronislava Nijinska (1891-1972) n’en demeure pas moins une figure importante de la danse du XXe siècle, liée à quelques-unes des oeuvres les plus célèbres des années 1920. Après avoir recréé Le Sacre du printemps, la chorégraphe et historienne de la danse Dominique Brun réinterprète aujourd’hui toute la vitalité de deux chefs-d’oeuvre : le Boléro, de Ravel, et Les Noces, de Stravinksy. Cet ambitieux projet réunit François Chaignaud, artiste fascinant, vingt-deux danseurs, cinq instrumentistes de l’Orchestre Les Siècles et seize voix du choeur Aedes. De quoi célébrer la modernité inouïe d’oeuvres bientôt centenaires.

+33 3 81 87 85 85 https://les2scenes.fr/spectacle-vivant/nijinska-voila-la-femme

Nijinska | Voilà la femme

Dominique Brun / Ensemble Aedes / Orchestre Les Siècles

Survivances et lueurs des Noces et du Boléro

Restée dans l’ombre de son frère, le légendaire Vaslav Nijinski, Bronislava Nijinska (1891-1972) n’en demeure pas moins une figure importante de la danse du XXe siècle, liée à quelques-unes des oeuvres les plus célèbres des années 1920. Après avoir recréé Le Sacre du printemps, la chorégraphe et historienne de la danse Dominique Brun réinterprète aujourd’hui toute la vitalité de deux chefs-d’oeuvre : le Boléro, de Ravel, et Les Noces, de Stravinksy. Cet ambitieux projet réunit François Chaignaud, artiste fascinant, vingt-deux danseurs, cinq instrumentistes de l’Orchestre Les Siècles et seize voix du choeur Aedes. De quoi célébrer la modernité inouïe d’oeuvres bientôt centenaires.

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon

dernière mise à jour : 2022-01-21 par